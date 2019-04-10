Son Dakika Haberleri: Kaybolan ve Özel Halk Otobüsüne Binen Köpeğini Arıyor

Kaybolan ve Özel Halk Otobüsüne Binen Köpeğini Arıyor

1 saat önce

Kayseri'de Burak Gürler isimli vatandaş 5 gün önce kaybolan küçük ırk, mix cinsi köpeğini bulan kişiyi ödüllendireceğini söyledi.

Kaybolan ve Özel Halk Otobüsüne Binen Köpeğini Arıyor, System.String[]
Kayseri'de Burak Gürler isimli vatandaş 5 gün önce kaybolan küçük ırk, mix cinsi köpeğini bulan kişiyi ödüllendireceğini söyledi. Gürler, günler öncesinde kaybolan köpeğinin özel halk otobüsüne bindiği fotoğraflara ulaştı ancak köpeğin otobüsten indiğine dair hiçbir kayıt yok.

Kayseri'de yaşayan Burak Gürler isimli vatandaşın 5 Nisan gecesi Duman isimli küçük ırk, mix cinsi köpeği kayboldu.

Günlerdir kaybolan köpeğinin izini süren Burak Gürler, "5 Nisan gecesi köpeğim kayboldu. 6 Nisan sabahı Talas Anaşehir otobüsünde olduğu bilgisini aldım. Peşine düştüm, kamera kayıtlarına ulaştım, otobüse bindiği kayıtlar var, indiği yok. Başka ize ulaşamıyorum. İsmi Duman, ufak boylarda zeki bir köpektir. İsmine hemen tepki verecektir. İletişim numaram 0532 286 20 80'dir" diye konuştu.

Gürler, kaybolan köpeği Duman'ı bulan ve sağ salim teslim eden kişiyi ödüllendireceklerini söyledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
5 Nisan, Kayseri, Güncel
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