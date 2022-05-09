Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

09.05.2022 15:16
Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kerimli kırsalında meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Halil Kamalak, dün ikindi saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine yaşlı vatandaşı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, 70 yaşındaki Halil Kamalak'ı bulmak için adeta zamanla yarışırken, arama çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Ormanlık alan dahil 25 kilometrelik alanı tarayan ekipler, sabah saat 09.00 sıralarında yaşlı adamı yaklaşık 17 saatlik aramanın ardından kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında buldu.

Ailesine teslim edilen Halil Kamalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu
Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu
Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Halil Kamalak, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Kartal ve Efe, Baybars'a karşı büyük bir savaş hazırlığında
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım
15:07 Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement