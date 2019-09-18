Son Dakika Haberleri: Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu
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Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu

1 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evden ayrılarak kayıplara karışan yaşlı adam, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evden ayrılarak kayıplara karışan yaşlı adam, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak ailesine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı ile Musabeyli İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüseyinoğlu köyünde ikamet eden A.Ş.'nin kayıp olduğunu bilgisi üzerine operasyon başlattı. A.Ş'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından arazi didik didik arandı. Drone yardımı ile yeri tespit edilen A.Ş,, Hüseyinoğlu - Tahtalıkaradut köyleri arasındaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ş. ailesine teslim edildi. - KİLİS

Musabeyli, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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