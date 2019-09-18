Son Dakika Haberleri: Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu
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Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu

2 saat önce

Kilis'te kaybolan hasta ve yaşlı adam, jandarmanın drone destekli çalışmasıyla bulundu.

Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu, System.String[]

Kilis'te kaybolan hasta ve yaşlı adam, jandarmanın drone destekli çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüseyinoğlu köyünde oturan kalp hastası Ahmet Şahan'ın (72), bir gün önce evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, drone yardımıyla yaptıkları aramada Şahan'ın Hüseyinoğlu-Tahtalıkaradut köyü arasındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti.

Bitkin bir halde bulunan yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Ahmet Şahan, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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