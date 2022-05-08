Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu - Son Dakika
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Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu

08.05.2022 12:40

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyündeki kızının evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mecit Kocaman'ın cesedi, evin yakınından geçen Savrun Çayı içerisinde bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyündeki kızının evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mecit Kocaman'ın cesedi, evin yakınından geçen Savrun Çayı içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlbistanlı köyü Sarıcafarlı mevkisinde yaşayan kızının evine gelen 80 yaşındaki Mecit Kocaman burada bir süre durduktan sonra dün sabah saatlerinde Savrun Çayı'nı geçerek Dikirli köyüne gitmek için evden ayrıldı. Mecit Kocaman iddiaya göre, Dikirli'deki kız kardeşi Sariye Sungur'un yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kız kardeşinin yanına gitmeyen ve Kadirli ilçesindeki yaşadığı evde de olmadığı anlaşılan yaşlı adam için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri köyde ve köyden ayrıldığı evin yakınından geçen Savrun Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saatlerinde sonlandırılan arama sabah da devam etti. Arama kurtarma çalışmasını yürüten AFAD ve jandarma ekipleri 80 yaşındaki Mecit Kocaman'ın cesedini Savrun Çayı içerisinde suyun içinde buldu. Ceset sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kocaman'ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu
Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu
Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu
Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu
Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan yaşlı adamın cesedi Savrun Çayı'nda bulundu - Son Dakika


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