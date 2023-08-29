Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Dünya Bankası'nda belli bir süre 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir dönem hocalığını yapan, Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki evine gelmişti. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmemişti.