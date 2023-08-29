Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü - Son Dakika

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü

Son Güncelleme: 29.08.2023 18:29

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berzeg'in kaybolduğu gün yanında olan Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina", 74 gün sonra eve geri döndü. Öte yandan Berzeg, bir dönem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yapmıştı.

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina", 74 gün sonra eve döndü.

74 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü.

BERZEG'İN AİLESİ YOLA ÇIKTI

Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Dünya Bankası'nda belli bir süre 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir dönem hocalığını yapan, Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki evine gelmişti. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmemişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü - Son Dakika
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