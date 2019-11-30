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Kaybolan yaşlı çift 6 saatin sonunda bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde sisli havada hayvanlarını aramak isterken kaybolan yaşlı çift jandarma ekipleri tarafından 6 saatlik bir arama çalışması sonrası ormanda bulundu.

Kaybolan yaşlı çift 6 saatin sonunda bulundu, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde sisli havada hayvanlarını aramak isterken kaybolan yaşlı çift jandarma ekipleri tarafından 6 saatlik bir arama çalışması sonrası ormanda bulundu.


Çivril'de hayvanlarını aramak için ormanlık alana çıkan ve kaybolan yaşlı çift jandarma ve AKUT ekipleri tarafından 6 saat sonra bulundu. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası ormanda otlayan hayvanlarını bulmak isteyen 75 yaşındaki Ramazan ve Meryem Altındağ çifti hayvanlarını bulmak için ormana gitti. Sis nedeniyle bir süre birbirlerinden ayrılan ve kaybolan çift köye dönmeyince komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yaptığı arama çalışması ile yaklaşık 3 saat sora Ramazan Altındağ'ı buldu.


Sağlık ekiplerine teslim edilen Ramazan Altındağ Çivril Devlet Hastanesine götürülürken eşi Meryem Altındağ'ı arama çalışmalarına devam edildi. Yaşlı kadını bulamayan jandarma, Denizli AKUT ekibinden yardım istedi olay yerine gelen ekipler yaklaşık 6 saatlik arama sonucu Meryem Altındağ'ı köyün 10 kilometre ilerisinde ormanlık alanda buldu. Meryem Altındağ'da sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Altındağ, Jandarma, Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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