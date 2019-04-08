Son Dakika Haberleri: Kaybolan Yaşlı Kadın Bulundu

Kaybolan Yaşlı Kadın Bulundu

46 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün kaybolan yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu.

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Trabzon'un Maçka ilçesinde dün kaybolan yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Oğulağaç mahallesinde yaşayan zihinsel engelli E.V. (76) dün dolaşmak için evden ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramalar sonucu yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye getirildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:34 Kaynak: İHA

Sabah, Maçka, Trabzon, 3. Sayfa
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