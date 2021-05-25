Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar - Son Dakika

Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar

25.05.2021 22:23

Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar Sivas'ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu Sivas'ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu.

Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar

Sivas'ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu

SİVAS - Sivas'ta elinde oynadığı yüzüğü çimenlere düşürerek kaybeden kadın, uzun uğraşlar sonrası yüzüğüne kavuştu.

Olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. M.Ş. isimli kadın hastane bahçesinde yüzüğüyle oynadığı sırada yüzüğünü çimlerin arasına düşürdü. Manevi değeri olan yüzüğünü bir süre arayan kadına çevredeki vatandaşlarda yardım etti. Ancak altın yüzük tüm çabalara rağmen bulunamadı. M.Ş. 'nin eşi durumu dedektör bayisi olan arkadaşına bildirdi. Yüzüğün kaybolduğu alana gelen dedektör satıcısı ve bayiciliği yapan Gürkan Şahinler, 1 saat boyunca dedektör ile arama çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yüzük çimlerin arasında bulundu.

Aldıkları her sinyali değerlendirdiler

Gürkan Şahinler, aldıkları her sinyali değerlendirdiklerini belirterek, "Bir arkadaşımızın eşi yüzüğünü kaybettiğini söyleyerek bizi aradı. Ortalama 1 saat önce geldik. Çok fazla çöp olmasından dolayı biraz uğraştık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Ablamızın yüzüğünü teslim ettik. Aldığımız her sinyali değerlendirdik. Sonucunda da aslında düşürdüğünü zannettiği noktanın daha farklı bir noktasında yüzüğe ulaştık" dedi.

Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar
Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hastane, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaybolan yüzüğü detektörle aradılar - Son Dakika


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