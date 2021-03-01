Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu - Son Dakika

Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu

01.03.2021 13:07
Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine Şeyhdavutlar Mahallesinde 2 gündür kayıp olan ve aranan zihinsel engelli adam AFAD, Jandarma ve ANDA ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Çimentepe Mahallesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine Şeyhdavutlar Mahallesinde 2 gündür kayıp olan ve aranan zihinsel engelli adam AFAD, Jandarma ve ANDA ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Çimentepe Mahallesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesinde yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.E.'nin (51) evde olmadığını ve kayıp olduğunu bildiren kardeşi Y.E.'nin (48) jandarmaya ihbarda bulunması üzerine arama çalışmalarına başlanan zihinsel engelli adam 2 gün sonra AFAD, ANDA ve jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrası ilçeye bağlı Çimentepe Mahallesinde sağ salim bulundu. 2 gün sonra bulunan zihinsel engelli adam yapılan sağlık kontrollerinin ardından ekipler tarafından ailesine teslim edildi. - MANİSA

Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu

Engelli, Sarıgöl, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan zihinsel engelli adam 2 gün sonra bulundu - Son Dakika


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