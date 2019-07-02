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Kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

14 dakika önce

Konya'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailenin dün akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli oğlu, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Konya'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailenin dün akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli oğlu, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Mehmet Gökalp ile ailesi, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için Şanlıurfa'dan Konya'ya geldi.
Merkez Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi'nde kurdukları çadırdan 5 kilometre uzaklıktaki tarlaya çalışmaya giden 7 çocuk babası Gökalp, dün öğle saatlerinde zihinsel engelli oğlu Halil Gökalp'ten (14) kendisine yardım etmesini istedi.
İddiaya göre bu sırada baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Ardından Halil Gökalp, "Ben biraz gezeceğim." diyerek tarladan uzaklaştı. Baba Gökalp ise oğlunun geri geleceğini düşünerek peşinden gitmedi.
Mehmet Gökalp, akşam olmasına rağmen oğlu çadıra dönmeyince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD Konya İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Bölgede bir süre arama yapan ekipler, karanlığın çökmesiyle çalışmalara ara verdi.
Sabah saatlerinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından getirilen iz takip köpeğiyle yeniden arama çalışmalarına başlandı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de insansız hava aracıyla çalışmalara destek verdi.
Kapsamlı arama sonucunda engelli çocuk, kaldıkları çadırdan yaklaşık 3 kilometre ilerideki bir tarlada yatarken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Gökalp, ailesine teslim edildi.
Kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:11 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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