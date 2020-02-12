Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika

Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engeli 23 yaşındaki genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engeli 23 yaşındaki genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.


Olay, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engeli olan 23 yaşındaki A.Y. saat 21.00 sıralarında evden çıktı. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.Y.'nin kaybolduğunu anlayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 7 AFAD personeli ve 1 köpekli ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmaları sonrasında saat 23.45 sıralarında zihinsel engelli A.Y. bulundu.


Hazırda bulunan ambulansa getirilen zihinsel engelli genç yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonrasında genç, ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu
Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan zihinsel engelli genç AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]