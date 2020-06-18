Kaybolan zihinsel engelli kadın 12 saattir aranıyor - Son Dakika

Kaybolan zihinsel engelli kadın 12 saattir aranıyor
Denizli'nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın yaklaşık 12 saatten bu yana her yerde aranıyor.
Denizli'nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın yaklaşık 12 saatten bu yana her yerde aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Yukarı Seyit Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Ümmü Ceylan iddialara göre sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayınca yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD'a bağlı ekipler 26 kişilik ekip ile drone destekli arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatten bu yana ormanlık ve dağlık alanlardaki arama çalışmaları devam ederken, Ceylan ile ilgili her hangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:47 Kaynak: İHA
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