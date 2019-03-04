Son Dakika Haberleri: Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi Ormanda Bulundu

Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi Ormanda Bulundu

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanda kaybolan zihinsel engelli Yaşar Tekin (48), jandarma ve köylülerin yaptığı arama sonucu ormanda bulundu.

Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi Ormanda Bulundu, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanda kaybolan zihinsel engelli Yaşar Tekin (48), jandarma ve köylülerin yaptığı arama sonucu ormanda bulundu.

Ereğli Şamlar köyünde yaşayan zihinsel engelli Yaşar Tekin, dün kayboldu. Jandarma saat 18.00 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ve köylüler, Yaşar Tekin'i ormanlık alanda arama başladı. Saat 03.00 sıralarında Yaşar Tekin bulundu. Soğuktan etkilenen Yaşar Tekin, 112 Acil ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar Tekin daha sonra yakınlarına teslim edildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:47 Kaynak: DHA

Jandarma, Yaşar Tekin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:03:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi Ormanda Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]