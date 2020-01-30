Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık 2019'da 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan ve geçtiğimiz Çarşamba günü arandığı bölgede cansız bedenine ulaşılan Ali Kaçar toprağa verildi.

Kaybolduğu karda bulunan çiftçinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık 2019'da 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan ve geçtiğimiz Çarşamba günü arandığı bölgede cansız bedenine ulaşılan Ali Kaçar toprağa verildi.


Mersin'de yapılan otopsinin ardından Kaçar'ın cenazesi Erdemli Türbe Mezarlığına getirildi. Cenazeye ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazıyla Kaçar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaçar, 23 Aralık günü Mersin Karaman sınırındaki Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında 3 arkadaşıyla tipiye yakalanmış, arkadaşları kurtarılırken, Kaçar'ın izine rastlanamamıştı. 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen aramada Kaçar'ın cesedi, jandarmanın kadavra köpeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine ekiplerin aramayı yoğunlaştırdığı noktada bulundu. - MERSİN

Çarşamba, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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