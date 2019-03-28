Kaybolduğu Sanılan Çocuk Kanepenin Altında Uyurken Bulundu
26 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolduğu iddiasıyla her yerde aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evinde kanepenin altında uyurken bulundu.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde kaybolduğu iddiasıyla her yerde aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evinde kanepenin altında uyurken bulundu.
Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi
Sokak'ta 5 yaşındaki Y.S. isimli kızını evde göremeyen annesi, belediye ve polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da küçük kızı her yerde aramaya çıktı. 3 saatlik arama çalışmasının ardından Y.S. annesi tarafından kanepenin altında uyurken bulundu. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:39 Kaynak: İHA
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