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Kaybolduklarında adresleri parmak izinden bulunacak

6 saat önce

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında, çeşitli engellerinden dolayı kaybolma riski bulunan yaşlı ve çocukların parmak izlerinin alınmasına devam ediliyor.

Kaybolduklarında adresleri parmak izinden bulunacak, System.String[]

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında, çeşitli engellerinden dolayı kaybolma riski bulunan yaşlı ve çocukların parmak izlerinin alınmasına devam ediliyor.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devam eden 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında, yaşlılık ya da çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali olan, bulunduğunda ise kimlik ve adres bilgilerini ifade edemeyen vatandaşların yakınlarına en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla, Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevinde yaşayan yaşlılar ile Yenişehir ilçesindeki Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören çocukların parmak izleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde alındı.


Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek genel asayiş, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler ayrıca güvenli yaşam rehberi dağıttı. - MERSİN

Toroslar, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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