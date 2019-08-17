Son Dakika Haberleri: Kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni derede bulundu
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Kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni derede bulundu

1 saat önce

SAMSUN'da gezintiye çıktığı ormanda kaybolan Kutsi Akıcı'nın (58) cansız bedeni, 11 gün sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından Karaperçin deresinde bulundu.

Kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni derede bulundu, System.String[]
SAMSUN'da gezintiye çıktığı ormanda kaybolan Kutsi Akıcı'nın (58) cansız bedeni, 11 gün sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından Karaperçin deresinde bulundu.
Olay, 6 Temmuz günü öğlen saatlerinde Tekkeköy ilçesi Arkeoloji Vadisi'nde meydana geldi. Bir süre önce kalp ameliyatı olan Kutsi Alıcı, sık sık ormanlık alanda yürüyüş yapmaya başladı. Her gün aynı mevkiide yürüyüşe çıkan 3 çocuk babası Akıcı, dönmesi beklenen saatlerde evine dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD'ın iz takip köpeği ChiChi ve İl Jandarma Komutanlığı'nın arama kurtarma köpeği Lodos'un da katıldığı çalışmaların 11'inci gününde, Akıcı'nın cansız bedeni Karaperçin deresinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akıcı'nın kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından bellirlenecek.


Tekkeköy, Kutsi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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