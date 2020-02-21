Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Erzurum 'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve 11 gün sonra cesedi donan Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

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Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü