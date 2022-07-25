Cenazeye, Emine Nur Ayhan'ın ailesi ve yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım , Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.