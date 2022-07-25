Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

25.07.2022 19:25
Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ailesinin 7 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 20 Temmuz'da cesedine Yeşilırmak'ta ulaşılan otizmli Emine Nur Ayhan'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Ayhan'ın ailesine teslim edilen cenazesi, evlerinin bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yukarı Dikencik Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Küçük kız, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Emine Nur Ayhan'ın ailesi ve yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından, otizmli Emine Nur Ayhan'ın bulunması için geniş katılımlı arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kızın cansız bedenine 13 gün sonra kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta ulaşılmıştı.

YORUMLAR
500
Binali Yıldırım'dan 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsü Binali Yıldırım'dan 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsü Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement