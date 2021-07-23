Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak - Son Dakika

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramının ilk günü kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kendisinden 2 gün boyunca haber alınamamasının ardından dün gece cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedeni yapılacak olan otopsinin ardından toprağa verilecek.

Pursaklar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin evine bayram tatili için gelen 20 yaşındaki Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan ile birlikte ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkardı. Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınmaması üzerine ekiplere haber verildi. 150'den fazla personelin katıldığı 2 günlük arama kurtarma çalışmaların sonunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulundu.

Eker'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a getirildi. Tıp öğrencisi olan Eker'in naaşı burada yapılacak otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Eker'in acılı ailesi ile yakınlarının ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.