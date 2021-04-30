TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika

TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

30.04.2021 13:17

TOKAT'ta 2 gün önce yayladaki evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıkta tarlada bulunan Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti.

TOKAT'ta 2 gün önce yayladaki evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıkta tarlada bulunan Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Süleyman (2), bugün taburcu edilecek. Anne Sema Yıldırım, "İlk geldiğinde biraz vahşi gibiydi, korkmuştu. Bayağı bir acıkmıştı. Dünden beri bayağı bir karnını doyurdum" dedi.

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, önceki gün, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti.

Küçük Süleyman, arama çalışmalarının 22 saati geride kalırken, Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit- Zeynep Gümüş çifti tarafından tarlada bulundu. Gümüş çifti ailesine haber verdiği çocuğu beldeye götürdü. Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müşahede altına alınan ve sağlık durumu iyiye giden Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Küçük Süleyman ile oyunlar oynayan jandarma ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

'BULUNDUĞUNU DUYDUĞUMDA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sema Yıldırım, "Allah kimsenin başına vermesin evlat acısını. 2 günde perişan olduk. Biz zannettik ki ya kurt yedi ya da biri aldı gitti. Ama çok şükür Allah korudu ve evladımızı bize bağışladı. Bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. İlk geldiğinde biraz vahşi gibiydi, korkmuştu. Şu an konuşmuyor fazla, bayağı bir acıkmıştı. Dünden beri bayağı bir karnını doyurdum yani. Dağda 1 gece yatan çocuk haliyle böyle olacak. Arama çalışmasına katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte perişan oldular dağlarda. Allah hepsinden de razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin devletimizi, askerimizi. Çok mutluyuz. Allah kimsenin başına vermesin böyle şeyleri" dedi.

'BİZİM ARADIĞIMIZ ALANIN DIŞINA GEÇMİŞ'

Süleyman'ın taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen baba Süleyman Yıldırım, "Böyle bir mutluluk olamaz, kesinlikle. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Düşmanım da olsa. Tüm emeği geçen kasabamızdan, insanlarından, belediye başkanımızdan, muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Herkes sonuna kadar bizimle mücadele gösterdi. Komutanlarımız sonuna kadar destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu kadar uzaklaşacağını bilmiyorduk. Gitmesi mümkün değil. 2 yaşındaki çocuk ne kadar gider? Kaybolmasıyla aramaya başlamamızın arasında bir yarım saat oldu. Biz bu nedenle yaylanın çevresinde iki üç kilometre civarını arıyorduk. Bizim aradığımız alanın dışına geçmiş çocuk. Onun için aramalarda bulunamadı. Çok detaylı arandı. Biz dedik bu çocuk bu civardan, bu mıntıkadan gitmiş gerçekten de öyle olmuş. Kendisi gitmiş herhalde. Kendisi kayboldu, kendisi bulundu" diye konuştu.

TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

İl Jandarma Komutanlığı, Süleyman Yıldırım, Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı         
14:43
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı         
14:11
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz         
12:49
Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar         
12:28
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü         
11:59
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 14:55:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT KAYBOLDUKTAN 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement