Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan alzaymır hastası Dut yiyerek beslendim - Son Dakika

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan alzaymır hastası Dut yiyerek beslendim

ELAZIĞ'da, 4 gün öncü kaybolan alzaymır hastası Mehmet Ataşçı (64), bulundu. Ataşçı, kaybolduğu sürede dut yiyerek beslendiğini söyledi.

Olay, 21 Ağustos günü Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplamaya çıkan 4 çocuk babası ve alzaymır hastası Mehmet Ataşçı, eve dönmedi. Telaşlanan çocukları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gece saatlerinde yapılan ihbarın ardından Ataşçı'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 ekipten oluşan 100 personel ve dron destekli yapılan arama çalışmalarında Ataşçı, 24 Ağustos akşam saatlerinde evinden 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hankendi mevkisindeki arazide bulundu.

'BİRİLERİNİN BENİ BULMASINI BEKLEDİM'

Ailesine teslim edilen Ataşçı, kaybolduğu sürede sadece dut yiyerek beslendiğini söyledi. Birilerinin kendisini bulmak için 3 gün boyunca beklediğini söyleyen Ataşçı, Hurda toplamak için evden çıkmıştım. Yolu kaybettim. Sadece dut yedim. Biri beni bulana kadar bekledim. Sonra polisler gelip beni bulup, evime getirdiler. Allah onlardan razı olsun dedi.

Babasının maddi imkansızlıklardan dolayı çalıştığını anlatan Halime Ataşçı, yetkililere yardım çağrısında bulundu.