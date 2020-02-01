Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu - Son Dakika

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu
11 dakika önce
Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.
Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Ali Kılınç'ın Bahçeköy'de kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kılınç, orman içinde yürütülen arama çalışmalarında Sarıyer Belediyesi ekibince 12 metre derinliğindeki bir çukurda bulundu.
Kılınç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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