Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu - Son Dakika
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Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

11 dakika önce

Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu, System.String[]

Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Ali Kılınç'ın Bahçeköy'de kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kılınç, orman içinde yürütülen arama çalışmalarında Sarıyer Belediyesi ekibince 12 metre derinliğindeki bir çukurda bulundu.

Kılınç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Kılınç, Bahçeköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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