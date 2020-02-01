Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu - Son Dakika

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

6 saat önce

Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.

Sarıyer'de kayıp olduğu ihbar edilen kişi, 48 saat sonra 12 metre derinliğindeki çukurda bulunarak kurtarıldı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Ali Kılınç'ın Bahçeköy'de kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kılınç, orman içinde yürütülen arama çalışmalarında Sarıyer Belediyesi ekibince 12 metre derinliğindeki bir çukurda bulundu.

Kılınç, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

Ali Kılınç, Bahçeköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 20:30:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]