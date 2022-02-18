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Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi - Son Dakika

Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi

18.02.2022 14:14
Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi

KAYSERİ'de, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia Mansur (37), Kocasinan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'de, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia Mansur (37), Kocasinan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan otopside Mansur'un, ilk belirlemelere göre 126 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak, intihar ettiği tespit edildi.

Talas ilçesinde 2 gün önce akşam saatlerinde Derevenk Vadisi yatağında bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE'den yardım istedi. Güçlükle inilen vadi yatağındaki kadının yaşamını yitirdiği, bir hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan evli Rabia Mansur olduğu tespit edildi. Rabia Mansur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Yapılan otopside, Mansur'un ilk belirlemelere göre, 126 metre yüksekliğindeki Derevenk Viyadüğü'nden atlayarak yaşamına son verdiği saptandı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Rabia Mansur'un cenazesi, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'ne getirildi. Amarat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rabia Mansur, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi
Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi
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Kocasinan, İntihar, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi - Son Dakika


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