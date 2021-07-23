Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş - Son Dakika

Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş

Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülemiş

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yiğit daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolmuş

Kayıp kamyon şoförü Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi

Kayıp Serdar Yiğit'i bulmak için Murgul Deresi'ndeki arama çalışmaları sürüyor

ARTVİN - Artvin'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ve bunları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Yiğit'in daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenilirken, 43 yaşındaki Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.

Dün havanın kararmasının ardından kayıp Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar aramalara başlanıldı. Murgul Deresi'ndeki arama çalışmasına JAK ve AFAD ekipleri ile Kayseri'den gelen Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma gönüllü ekibinin de bulunduğu toplam 48 kişi katılırken, dereye düştüğü yerden başlayarak bot ve tekneler eşliğinde aramalar dere boyunca sürdü. Botlar sel sularının dereye sürüklediği kereste parçaları nedeniyle güçlükle ilerlerken, çalışmaların gün boyu süreceği bildirildi.

Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ve bunları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Yiğit'in daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenilirken, 43 yaşındaki Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.