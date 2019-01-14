Son Dakika Haberleri: Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler Canlanacak"

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler Canlanacak"

15 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa verilen faizsiz kredilerin ekonominin canlanması için büyük önem taşıdığını belirterek, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak.

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler Canlanacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa verilen faizsiz kredilerin ekonominin canlanması için büyük önem taşıdığını belirterek, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren ve usta girişimci esnafa 2015'ten bu yana verilen faizsiz kredi desteğinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkara kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halk Bankası tarafından verilen faizsiz kredilerdeki 3 yıllık ustalık belgesi şartının 1 yıla düşürüldüğüne dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu karar, genç girişimcilere yeni imkanlar oluştururken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ayakta kalmaları için de bir fırsattır. Usta girişimci ve genç girişimci esnaf ile kaybolmaya yüz tutmuş esnaf için verilecek sıfır faizli krediler ekonominin canlanması için büyük önem taşıyor. 2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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