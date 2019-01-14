Son Dakika Haberleri: "Kaybolmaya yüz tutan meslekler canlanacak"

"Kaybolmaya yüz tutan meslekler canlanacak"

2 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:01 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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