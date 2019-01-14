"Kaybolmaya yüz tutan meslekler canlanacak"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılı hem kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak hem de genç girişimci esnaf için verimli bir yıl olacak" dedi.

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