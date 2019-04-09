Kaybolmaya Yüz Tutan Motifler Gün Yüzüne Çıkıyor

BÜLENT MAVZER - Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş halı ve kilim motifleri, Iğdır
Üniversitesinde kurulan atölyelerle yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatılıyor.
Iğdır Üniversitesinde, üniversitenin yanı sıra İŞKUR
, İl Özel İdaresi ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde, kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü Anadolu motiflerinin kilim ve halılara işlenerek gelecek kuşaklara aktarılması için proje başlatıldı.
Proje çerçevesinde, Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Anadolu'da geçmişte yapılan halı ve kilimlerde kullanıldığı bilinen motiflerin halı ve kilimlere işlenmesi için üniversitenin Karaağaç
kampüsünde atölyeler kuruldu.
Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan atölyelerde dokumacılığın öğretilmesi ve motiflerin yaşatılması için açılan kurslara katılan 65 ev hanımı, fakültenin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğrencileri ile halı ve kilim dokuyor.
Geçmişte kullanılan motifleri tezgahlarda halı ve kilimlere nakşeden kadınlar, hem meslek öğreniyor hem dokudukları halılar karşılığında İŞKUR'dan maaş alarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de kayıt altına alınan bu motiflerin, öğrencilerin de desteği ile gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.
Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye has temel kültürel değerlerle ilgili çalışma sürdürdüklerini söyledi.
Doğu Anadolu ve Iğdır'ın kültürel değerlerinden halı ve kilimlerde kullanılan motiflerle ilgili çalışmalar da yaptıklarını anlatan Polat, "Üniversite olarak amacımız, bölgemizde var olan kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek, kayıt altına alabilmektir. Yaptığımız çalışma bir tür kayıt altına alabilme çalışmadır." dedi.
"Anadolu topraklarındaki değerler yaşatılıyor"
Polat, çalışmalarla geçmişte Anadolu topraklarında bulunan değerlerin yaşatıldığını belirterek, "Bölgeye özgü geleneksel motiflerimiz var, bu manada kursiyerlerimizi çok da zorlamayacak, günlük yaşamlarında kullanabilecekleri meslek faaliyetleri içerisinde olabilecek konuları ele alıyoruz. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarda, daha basit ama bize dair olan motif çalışmalarını işliyoruz. Bu çalışmalarımızı üniversitemizde oluşturacağımız satış ofislerinde ve Türkiye
genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.
"Yöredeki kadınlara iş edinme olanağı sağladık"
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölüm Başkanı ve öğretim görevlisi Melahat Teleri de kurdukları atölyelerde yapılan yöresel dokumanın ilgi çektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"2 dönemdir kurslarımız devam ediyor. Bu sayede el sanatları bölümünde öğrencilerimize bir çalışma sahası kuruldu. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile imzaladığımız protokolle kursiyer alarak yöredeki kadınlara iş edinme olanağı sağladık. Kursiyer bayanlar burada meslek edinip bu sayede istihdam edildi. Proje ile hem yöremizde unutulmaya yüz tutmuş dokumamızı canlandırıyoruz hem de kadınlarımızı meslek sahibi ediyoruz."
Usta öğretici Hatice
Mengü ise "Atölyede halı kilim dokunurken yapılan tüm yöntemler geçmişte kullanılan yöntemlerdir. Yünün doğal renklerinin yanında kök boya kullanarak ipliklerimizi renklendiriyoruz. Eski motifleri, desenleri ilmek ilmek tezgahlarda işliyoruz. Amacımız eski kültürel değerlerimizi yeniden yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.