Kaybolmaya yüz tutan sanat ve zanaatlar

İstanbul'un kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaat dallarındaki ustalığın devamlılığı, "KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri" projesi ile ihya oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden (FSMVÜ) yapılan açıklamaya göre, FSMVÜ ile Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığında ve FSMVÜ Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) koordinatörlüğünde 2018'in sonlarında başlayan "KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri" Projesi, İstanbul'un kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaat dallarındaki ustalığın devamlılığını amaçlıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen proje ile geleneksel "lonca" yapısının mesleki etik kurallarının, kalite kontrolünün ve insan yetiştirme geleneğinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile İstanbul'un kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaat dallarındaki ustalığın devamlılığı sağlanarak kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunulacak.

Projenin ilk aşamasında İstanbul özelinde faaliyet gösteren mevcut geleneksel sanat ve zanaat erbabının envanteri oluşturuldu. Geleneksel Sanatkar-Zanaatkar Veri Tabanı'nda toplanan envanter verileriyle meslek erbabının görünürlüğü artırılacak, nitelikli işler ile nitelikli iş gücünün buluşması kolaylaştırılacak ve mesleki örgütlenme için imkan oluşturularak ekonomik sürdürülebilirliğe de katkıda bulunulacak.

Proje ile İstanbul'daki tarihi yapılarda karşılaşılan geleneksel sanat ve zanaat eserlerinin malzeme ve teknik özelliklerinin incelenerek, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanılacak malzemelere dair çalışmalar da yürütülüyor. Bu amaçla kurulan "Geleneksel Sanat ve Zanaat İleri Analiz Laboratuvarı"nda dijital ve kolay ulaşılabilir bilgi bankası oluşturularak geleneksel malzeme ve tekniklere ait verilere erişim kolaylaştırıldı.

Proje kapsamında, geleneksel sanat ve zanaat alanlarının meslek erbabı ile görüş alışverişi için gerçekleştirilen istişare toplantılarında, geleneksel sanat ve zanaat dallarının İstanbul'daki mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve geleceği masaya yatırılıyor.

Proje kapanış toplantısı ve atölye sergisi 25 Ekim'de

KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri projesinin kapanış toplantısı yarın FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde yapılacak.

Proje kapsamında yürütülen atölyelerde ortaya çıkan eserler de sergilenecek.

Proje kapsamında Geleneksel Ahşap Atölyesi, Geleneksel Taş Atölyesi, Geleneksel Çini Atölyesi, Geleneksel Tezyini Sanatlar Hat Atölyesi, Geleneksel Tezyini Sanatlar Kalemişi Atölyesi, Geleneksel Boya Atölyesi yapıldı.

Başvuru yapan kişilerin özgeçmişlerinin değerlendirmeleri sonucunda kursiyer seçimleri yapılarak bu alanda kendini yetiştirmeye açık kişiler ile atölye eğitimlerine başlandı. Bu seçmeler sonucunda, Ahşap Atölyesinde 14, Taş Atölyesinde 17, Çini Atölyesinde 16, Kalemişi Atölyesinde 14, Boya Atölyesinde ise 7 kursiyer eğitim aldı.

Atölyelerde üretilen 88 eser sergilenecek

Ahşap oyma sanatıyla işlenmiş 8 eser, taş oyma tekniğiyle 15 eser, kök boyalar ile 5 adet pano, 2 adet şutuk ve 5 parça kumaş, çini atölyesinden 40 parça eser, kalemişi atölyesinden ise 13 eser sergilenecek.

İşin ehli hocalar tarafından gerçekleştirilen eğitimler sonucunda en önemlisi usta ve çırak ilişkisi ile geleneksel sanat ve zanaata dokunmak isteyen kursiyerler bir araya geldi. Atölye çalışmalarına paralel üniversite ve meslek liselerinde düzenlenen seminerlerle birçok sanat ve zanaat öğrencisine ulaşıldı.

Kursiyerler, eğitimini aldıkları alanda belli bir seviyeye ulaştı ve çalışmalarının devamını getirmeleri için teşvik sağlandı. Kursiyerlerin birçoğu KURAM LONCA eğitimlerinin ileri seviyelerde devamını talep ediyor. Bu eğitimlerin devamının gelmesi için çalışmalara devam edilecek.