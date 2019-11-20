Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünleri gün yüzüne çıkacak

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik'teki kooperatiflerin Türkiye Kooperatifler Fuarı katılacağını söyleyerek, " Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek" dedi.



Türkiye Kooperatifler Fuarı 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye'deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın sloganı "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme". Katılımın oldukça yüksek olacağı fuarda çeşitli illerden 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak. Bilecik'ten fuara S.S. 50 Numaralı Koza Tarım Satış Kooperatifi ve S.S. Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi katılacaktır.Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor.



" Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi"



Yapılacak olan fuar hakkında bilgi veren Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, "Fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor.Kooperatifler fuar boyunca Türkiye'nin önde gelen e-ticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini maket raflarına taşıma fırsatı bulacak.Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, e-ticaret ile ilgili konularda eğitim verilecek. İlham verici başarılı kooperatif hikayelerinin ve yurt dışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek" dedi.



"Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ürünleri gün yüzüne çıkacak"



Balta, fuarda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatiflerin ürünlerinin sergileneceğini anlatarak, "Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek. Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor. Fuar açılışında, Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecek. Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanması amaçlanıyor.Vatandaşlar fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecek" dedi. - BİLECİK