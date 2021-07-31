Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü

09.08.2021 14:03
Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü

Kayda ve Tüylü ailelerinin evlatları Yağız Kayda ile Ceren Tüylü, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Kayda ve Tüylü ailelerinin evlatları Yağız Kayda ile Ceren Tüylü, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah akdini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın oğlu Yağız Kayda ile Tüylü ailesinin kızları Ceren Tüylü düzenlenen törenle dünya evine girdi. Lidya Sardes Hotel'de gerçekleştirilen nikah törenine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, ilçe Belediye Başkanları ile Kayda ve Tüylü ailelerinin yakınları katıldı. Genç çiftin nikah akdini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün gerçekleştirdi. Genç çiftin evlilik cüzdanını ise MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gelin Ceren Tüylü'ye takdim etti. Akçay, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bu birlikteliğin ömür boyu devam etmesini diliyorum. Evlilik sabır ister, güven ister. Size düşen görev birbirinize destek olmanızdır. Bugün yüzünüzden okunan bu mutluluğun bir ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Cengiz Ergün, Evlilik, Manisa, Akçay, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:48 Lionel Messi'nin fiyakasını bozdular! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih damgası
00:24 Gelecek Partili isim, Bülent Turan'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza kampanyası başlattı
00:22 Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı! İşte il il ödenecek rakamlar
00:11 Ortalık karıştı! Ertem Şener'in maç sırasında yaptığı benzetme büyük tepki çekti
23:55 Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor
23:28 Gökten yağmur gibi solucan yağdı, görüntüyü izleyenler "Kıyamet geldi" yorumunu yapıyor
21:59 Mardin'de husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
23:26 Ekran başında maçı bekleyenlere büyük sürpriz! Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan gecikme
23:09 "Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
21:47 Taksim'e yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 01:36:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement