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Kaydıraktan düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Siirt'te parkta oyun oynarken kaydıraktan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaydıraktan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Siirt'te parkta oyun oynarken kaydıraktan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesinde bir parkta oyun oynayan E.P. kaydıraktan düştü.

Ağır yaralanan E.P, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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