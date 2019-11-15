Kaydıraktan düşen çocuk ağır yaralandı
6 saat önce
Siirt'te parkta oyun oynarken kaydıraktan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Siirt'te parkta oyun oynarken kaydıraktan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesinde bir parkta oyun oynayan E.P. kaydıraktan düştü.
Ağır yaralanan E.P, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.
Aracın kapısını kilitlemeyi unutunca 50 bin liradan oldu! Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular Şarkıcı Aleyna Tilki, kız kardeşini dudaktan öptüğü anların videosunu yayınladı Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi