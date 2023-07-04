Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp öldü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp öldü... O anlar kamerada

04.07.2023 14:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde aqua parkında kaydıraktan yüz üstü kayarken kafasını havuzun tabanına vuran 65 yaşındaki tatilci, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Olay öncesinde otel görevlisi tarafından uyarılan tatilci, uyarıyı dikkate almadı ve başını havuza çarptı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp öldü... O anlar kamerada

Ağır yaralanan tatilciden acı haber 8 gün sonra geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda ağır yaralanan 65 yaşındaki tatilci, kaldırıldığı özel hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde yaşanan olay öncesinde, otel görevlisinin Ali Cılga'yı yüzüstü kaymaması konusunda uyardığı, görevlinin uyarısını dikkate almayan Ali Cılga'nın başını havuza çarptığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay 26 Haziran tarihinde yaşandı. Kurban bayramı tatili için Manavgat'a gelen ve ailesiyle birlikte Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde konaklayan Ali Cılga, öğle saatlerinde konakladıkları otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda yaralandı. Bir süre suyun altında kalan Çılga'yı gören havuz görevlleri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ali Cılga, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.

Ali Cılga'nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp öldü... O anlar kamerada - Son Dakika


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