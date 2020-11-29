KAYEMA Vakfı'ndan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu, 2020 yılını Melikgazi'de "ağaçlandırma yılı" ilan ettiklerini belirtti.

Farklı illerden çeşitli türlerde aldıkları 15 ve 50 yaş arası ağaçları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "İlçemiz yemyeşil bir ilçe konumuna yükselecek. Melikgazi olarak her gün ağaç dikim etkinliğimiz oluyor. Tüm milletimizle ağaç sevgisini yediden yetmişe yayarak gelecek nesillerimize daha yeşil, daha güzel bir ülke miras bırakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ise Melikgazi Belediyesine doğanın korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.