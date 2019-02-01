Son Dakika Haberleri: Kayeseri'nin Nüfusu Arttı

Kayeseri'nin Nüfusu Arttı

47 dakika önce

Kayseri'nin nüfusu, 2018'de önceki yıla göre 12 bin 958 atarak 1 milyon 389 bin 680'e yükseldi.

Kayeseri'nin Nüfusu Arttı, System.String[]
Kayseri'nin nüfusu, 2018'de önceki yıla göre 12 bin 958 atarak 1 milyon 389 bin 680'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.


2017 yılında 1 milyon 376 bin 722 kişi olan Kayseri'nin nüfusu 12 bin 958 kişi arttı.

Cinsiyete göre verilerde erkek nüfusu ile kadın nüfusu arasındaki fark 3 bin 636 kişi oldu. Toplamda erkek nüfus 696 bin 658, kadın nüfus 693 bin 22 olarak kaydedildi.

Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 13 iken 2018 yılında binde 9,4 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 71. il oldu. Kayseri ilçelerinde 2018 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 304,5 ile Özvatan'da gerçekleşirken, en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 12,4 ile Melikgazi'de gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri, Güncel
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