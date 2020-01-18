Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi

6 saat önce

Kayseri'de yağan yağmur sonrasında ıslanan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi, System.String[]

Kayseri'de yağan yağmur sonrasında ıslanan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağmurun ardından ıslanan yolda 38 ZR 392, 38 JH 629, 66 AAF 197 ve 06 HC 4564 plakalı araçlar birbirlerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi. İhbar üzerine kazaya sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak kitlenen trafiği açtı.


Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı
Küçükken bir çikolata alamayan muhtar Umut, mahallesine 'umut' oldu İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]