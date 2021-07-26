Kaygan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü taksiye çarptı - Son Dakika

Kaygan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü taksiye çarptı

Kaygan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü taksiye çarptı Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, trafik durma noktasına geldi Sarıyer'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü, taksiye çarptı.

Kaygan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü taksiye çarptı Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, trafik durma noktasına geldi İSTANBUL - Sarıyer'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü, taksiye çarptı. Yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırılırken, trafik kaza nedeniyle durma noktasına geldi. Olay, Sarıyer Ayazağa'da Maslak istikametinden TEM otoyolunun kesiştiği noktada meydana geldi. 34 ZT 4730 plakalı aracın kadın sürücüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybedince yan yoldan gelen bir taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Davut T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadın sürücüne alkol testi yaptı. Araçların çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından durma noktasına gelen trafik de normale döndü.

Son Dakika

Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü

Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş

Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu

13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı