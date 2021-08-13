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Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

13.08.2021 20:32
Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Sinan Araz (34) tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Feke Karayolu'nun Horzum Yaylası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametine seyir halinde olan Sinan Araz  01 AHG 580 plakalı otomobilinin, kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin bıçak gibi kestiği araçta yaralanan Araz'ı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Araz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı
Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı
Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Otomobil, Kozan, Feke, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaygan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika


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