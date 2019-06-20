Son Dakika Haberleri: Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı uçtu
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Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı uçtu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu.

Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı uçtu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu. 6 kişinin yaralandığı kaza anı, saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolunun Karakütür mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan dolayı meydana gelen kazada, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada hızını alamayan bir tır sürücüsü önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır viyadükten aşağı düştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tırda buluna 2 kişi ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
Pozantı, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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