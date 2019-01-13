Son Dakika Haberleri: Kaygan Yolda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaygan Yolda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

9 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Kaygan Yolda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Çevrik Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Cumhur Yavaş(42) yönetimindeki 34 UC 5826 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Cumhur Yavaş ile otomobilde bulunan Fehime Yavaş(78), Recep Yavaş(61), Tuncay Yavaş(52) ve Kaniye Yavaş(50) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Recep Yavaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

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