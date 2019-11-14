Kaygan yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Celal Korkut 'un hafif yaralandığı belirlendi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından yaralının Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaza, Kaş'ın Orulca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. İlçe merkezine giden Şaban Karakulak idaresindeki 07 FB 485 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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