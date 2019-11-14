Son Dakika Haberleri: Kaygan yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kaygan yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaygan yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaygan yolda otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Orulca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. İlçe merkezine giden Şaban Karakulak idaresindeki 07 FB 485 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Celal Korkut'un hafif yaralandığı belirlendi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından yaralının Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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