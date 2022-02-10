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Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

10.02.2022 13:54
Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağından kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağından kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Zonguldak, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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