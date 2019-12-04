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Kaygan zeminde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

6 saat önce

Kuzey Marmara otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaygan zeminde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, System.String[]

Kuzey Marmara otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Mecidiye Kavşağından Edirne yönüne doğru giden Galip Biçer'in kullandığı 34 SG 3286 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda, önünde ilerleyen Mustafa Paşalı idaresindeki 34 CDZ 389 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Galip Biçer'i çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Biçer'in cenazesi, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mecidiye, Marmara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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