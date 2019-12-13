Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı - Son Dakika
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Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

6 saat önce

Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralıKAYSERİ'de, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek, otomobil ile çarpıştı.

Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

KAYSERİ'de, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek, otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Karayolları köprülü kavşağında meydana geldi. Mustafa Açık idaresindeki 38 ACM 460 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Burhanettin Sığırcı hakimiyetindeki 38 NN 830 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve yolcular Hasan Coşkuner, Mehmet Mert ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Burhanettin Sığırcı itfaiyenin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayı gören bir sürücü, "Yolların yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle bir araç karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Otomobil içinde bulunan sürücü itfaiyenin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Her iki araçta bulunan yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Yollar kaygan olduğu için sürücüler araç kullanırken lütfen dikkatli olsun" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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