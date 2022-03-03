Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

03.03.2022 11:53
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çağdaş Çelik (37) idaresindeki 03 HK 335 plakalı otomobil, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Sezer Dönmez (37) idaresindeki 41 YR 225 plakalı üzerinde kule vinç taşıyan bir tıra arkadan çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tıra çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Çağdaş Çelik ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Kürşad Durukan (33), Bahadır Bakay (27) ve Kadir Keskin (27) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ömer Kürşad Durukan, Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Musa Öztürk-İHA)

Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Orhangazi, Otomobil, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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