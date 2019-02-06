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Kayganlaşan Yol Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir şantiyeye ait demirlere çarparak durabildi.

Kayganlaşan Yol Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir şantiyeye ait demirlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçtaki diğer kişi de ağır yaralandı.

Alaşehir ilçesinin Alaşehir Işıklar Mahallesi'nden işe gitmek için 45 Z 0412 plakalı otomobiliyle yola çıkan Engin Çetinkaya (30), Alaşehir- Salihli karayolu Matarlı Mahallesi kavşağı yakınlarında saat 08.00 sıralarında aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan özel bir firmaya ait malzeme şantiyesine girdi. Şantiyede bulunan büyük kalas demirlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Engin Çetinkaya, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Diler Turcan'ın (29) ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Engin Çetinkaya'nın özel bir firmada güvenlikçi olarak çalıştığı ve iş yerine giderken kaza yaptığı kaydedildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Manisa, Alaşehir, 3. Sayfa
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