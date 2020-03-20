Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

6 saat önce

Mardin-Diyarbakır karayolunda yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çaptı.

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]

Mardin- Diyarbakır karayolunda yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde zikzaklar çizen otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ters durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:27 Kaynak: İHA

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