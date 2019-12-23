Kayganlaşan yol kazaya sebep oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak şarampole düştü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken araçta akvaryum içinde bulunan ve yola savrulan iki balık da jandarma tarafından kurtarıldı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Göksen Çakar (56) idaresindeki 35 AK 9787 plakalı otomobil, Yurtbaşı mevkisindeki virajlarda, yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarında bulunan şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı araç sürücüsü Göksen Çakar (56) ile Gülsevim Çakar'a (54)' ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Yola savrulan balıklar da kurtarıldı



Öte yandan kaza sebebiyle araç içerisinde bulunan akvaryum da patlayarak içerisindeki 2 balık yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, can çekişen balıkları görerek harekete geçti. Olay yerinde bir kavanoz bulan jandarma ekipleri, balıkları su doldurdukları kavanoza aldı. Daha sonra olay yerindeki işlemleri tamamlayan ekipler, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan araç sürücüsü Göksen Çakar (56) ile eşi Gülsevim Çakar'a (54) balıkları teslim etti. Jandarmanın bu hareketinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Gülsevim Çakar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA